Охоту китов-убийц на тюленя возле российского побережья сняли на видео

Туристы сняли на видео охоту косаток на тюленя в бухте возле села Териберка

Туристы стали свидетелями охоты нескольких косаток на тюленя в бухте возле побережья российского поселка Териберка Мурманской области. Снятые очевидцами кадры опубликовал паблик «Моя Териберка | интернет-газета» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, как киты-убийцы пытаются поймать тюленя, который от них ускользает. Косатки периодически всплывают на поверхность, выпуская из дыхал воздух, и погружаются обратно в воды Баренцева моря в надежде настигнуть жертву. При этом тюлень подплывает к судну с туристами. «Он, бедняга, помощи просит у нас», — комментирует оператор за кадром. Предположительно, тюленю удалось уйти от хищников.

Как сообщается в открытых источниках, свое прозвище киты-убийцы получили после ошибки, допущенной в XVIII веке при переводе на английский испанского названия косаток — asesina ballenas, что переводится как «убийца китов». Эти хищники считаются вершиной пищевой цепочки в морской природе и практически не имеют соперников. Кроме тюленей они охотятся на рыбу, морских львов и даже крупных китов.

Ранее видео с косатками в море возле популярного у туристов поселка Териберка опубликовала местная жительница. На снятых ею кадрах видно, как морские млекопитающие демонстративно поднимаются на поверхность, показывая зрителям спины и плавники. Несмотря на то что Баренцево море является ареалом обитания косаток, в данном регионе их видят достаточно редко.