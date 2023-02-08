Сенатор назвал реакцию США на расследование о «Северных потоках» признанием вины

Сенатор Клишас назвал реакцию США на расследование по «Северным потокам» признанием вины

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал реакцию США на расследование о взрывах на «Северных потоках» признанием вины.

По мнению сенатора, если Белый дом уклонится от судебного разбирательства после обвинений в причастности к инциденту, это будет свидетельствовать о виновности администрации американского президента Джо Байдена, несмотря на формальное отрицание.

«Правительство США и лично Байден были обвинены в террористическом акте на "Северном потоке". США назвали обвинение ложью. Посмотрим, подаст ли Белый дом в суд», — подчеркнул Клишас.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

Херш также рассказал, что в Белом доме и ЦРУ отрицают причастность к организации диверсии на газопроводах. Он указал, что на просьбу предоставить комментарий Эдриенн Уотсон, представитель Белого Дома, заявила в электронном письме: «Это ложь и полный вымысел».

