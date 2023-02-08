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23:02, 8 февраля 2023Россия

Матвиенко призвала Украину искать формулу мира с Россией

Матвиенко: Украина должна искать формулу мира с Россией, так как не имеет шансов на победу
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украина не имеет шансов одержать победу над Россией на полях сражений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Telegram-канале.

Она призвала искать «формулу мира», которая поможет предотвратить «окончательную катастрофу». «Потому что обещание президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, если вдуматься, — это реквием по Украине», — уточнила политик.

По мнению Матвиенко, так как у Киева нулевые шансы победить РФ, заявление американской стороны «обрекает Украину и ее народ на заклание». «Страна все ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность», — подчеркнула она и призвала Киев к поиску дипломатического решения.

Ранее большинство жителей стран Евросоюза (ЕС), 82 процента, выступили за то, чтобы Украина и Россия начали переговоры.

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Марина Совина
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