В России предложили в четыре раза увеличить субсидии одной отрасли

«Ъ»: Минпромторг предложил увеличить выплаты разработчикам электроники до 1,5 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли предложило расширить поддержу российских разработчиков электроники (серверов, систем хранения данных, ноутбуков) на фоне проблем с поставками зарубежных комплектующих. Это следует из документа ведомства, опубликованного на портале regulation.gov.ru, отмечает «Коммерсантъ».

Министерство хочет внести изменения в 109-е постановление правительства, которое регулирует выделение субсидий на разработку и производство электроники российскими компаниями. В частности, размер ежегодных выплат отрасли предлагается увеличить более чем в четыре раза — с нынешних 350 миллионов рублей до 1,5 миллиардов рублей.

Кроме того, Минпромторг хочет позволить сдвигать сроки исполнения требований в части производства и коммерциализации продукции, если компания сможет доказать, что у нее нет возможности произвести комплектующие самостоятельно или заказать их на зарубежных заводах. По словам источника «Коммерсанта», близкого к министерству, необходимость в поправках возникла из-за того, что выход на иностранные фабрики стал затруднительным, и неизвестно, когда ранее заказанные комплектующие поступят в Россию и поступят ли вообще.

Президент компании Zelax Сергей Сухман заявил, что из-за проблем с поставками российские компании не могут исполнить требования по выпуску продукции, и такие случаи сейчас не единичные. «Это ставит компании под угрозу исков от министерства», — подчеркнул он.

В то же время, не исключено, что сам Минпромторг опасается ответственности перед ведомствами, которые будут проверять эффективность расходования средств на поддержку отечественных разработчиков электроники, считает топ-менеджер одного из российских производителей телеком-оборудования. «Согласно текущей версии постановления, Минпромторг может оказаться виновным в трате средств на разработку электроники, которая есть только в проекте, а не в коммерческой партии. Это может вызвать вопросы у подотчетного Минфину казначейства», — заявил он.

Проблемы с доступом к иностранным производственным мощностям возникли и у российских производителей полупроводников и процессоров. В 2022 году они получили рекордную выручку, распродав запасы со складов, но не могут инвестировать полученные средства в новые партии. Это вынуждает компании браться за разработку новых компонентов, которые получится произвести на предприятиях внутри страны.

