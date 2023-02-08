Более 298 тысяч сирийцев были вынуждены покинуть дома после землетрясения

SANA: почти 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после землетрясения в Сирии

Более 298 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после землетрясения в Сирии. Об этом сообщает новостное агентство SANA.

Отмечается, что для пострадавших построено более 180 приютов. Сирийское правительство в оперативном порядке начало работы по восстановлению поврежденных зданий и оказанию помощи пострадавшим в результате случившегося.

Ранее еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что Сирия после разрушительного землетрясения активировала механизм предоставления международной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях Евросоюза.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии достигло 10 тысяч человек. В десяти провинциях Турции, которые затронуло бедствие, на три месяца объявлено чрезвычайное положение, в самой стране объявлен национальный траур.