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13:45, 8 февраля 2023Мир

В Евросоюзе заявили о помощи Сирии после землетрясения

Еврокомиссар Ленарчич: Сирия запросила помощь у ЕС после землетрясения

Фото: White Helmets / Reuters

Сирия после разрушительного землетрясения активировала механизм гражданской защиты Евросоюза (ЕС). Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, передает Reuters.

Ленарчич уточнил, что механизм предоставления международной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях был активирован 8 февраля. «Cегодня утром мы получили запрос от правительства Сирии о помощи через механизм гражданской защиты», — рассказал он.

6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение с 1939 года. Сильные толчки ощущались в соседней Сирии, также колебания были отмечены в Ираке, Ливане и ряде других стран.

В ночь на 8 февраля сообщалось, что жертвами катастрофы в Сирии стали 1250 человек, при этом число пострадавших превысило две тысячи.

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Полина Матюхина
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