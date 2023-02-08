Президент Академии наук Чечни призвал вернуть советскую систему образования

Президент Академии наук Чечни Умаров призвал вернуть советскую систему образования

Президент Академии наук Чеченской республики Джамбулат Умаров призвал вернуть советскую систему образования в школы и вузы. Об этом в среду, 8 февраля, он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Умаров заявил, что внедренная в российское образование Болонская система себя не оправдала, в то время как советская модель обучения, по его убеждению, остается «одной из лучших в мире».

«Модернизированная скорректированная под будущие реалии советская школа — это необходимость будущего. Я считаю, что недостаточно знаний, которые мы даем в школе и в вузах, это нужно пересмотреть. Есть такое ощущение, что как будто бы есть какие-то заинтересованные силы, чтобы было всеобщее отупение», — резюмировал он.

7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что в стране увеличится количество программ специалитета, а число программ бакалавриата и магистратуры будет сокращено. При этом он заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к национальной системе образования.