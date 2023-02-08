Детский омбудсмен высказалась о драке подростков с молотками в российской школе

Омбудсмен Майорова пообещала разобраться с массовой дракой с молотками в школе Челябинска

Родителям и детям сейчас нужно выполнять все требования сотрудников для сохранения безопасности. Об этом заявила в беседе с «Лентой.ру» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, комментируя массовую драку вооруженных молотками подростков в одной из школ Челябинска.

По словам омбудсмена, на месте работают все необходимые службы. Информации для того, чтобы выяснить, что послужило причиной конфликта, пока мало.

Конечно, все испытали колоссальный стресс, поэтому мы сейчас выложим телефоны, по которым можно и нужно обращаться за получением помощи. Это и МЧС, и телефоны доверия, и психологических служб. В первую очередь, родителям нужно озаботиться о своем эмоциональном состоянии и своих детей. Дальше уже будем разбираться Евгения Майорова детский омбудсмен

Ранее стало известно, что в школе №5 Челябинска вооруженные молотками подростки в балаклавах устроили массовую драку. Инцидент попал на видео. По предварительным данным, конфликт начался со «стрелки» между двумя компаниями российских школьников. Другие ученики, заметив это, перепугались и стали убегать из школы.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, потасовку затеяли два ученика девятого класса на национальной почве.

Региональное управление МВД организовало проверку. По данным правоохранителей, в результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из участников.

30 января сообщалось, что в Волгограде группа подростков устроила массовую драку. На кадрах в соцсетях видно, как более десяти человек дерутся друг с другом, некоторые из участников потасовки бьют ногами лежачих на полу людей.

