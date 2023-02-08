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15:36, 8 февраля 2023Бывший СССР

Украинский омбудсмен решил выйти из Европейского института омбудсмена

Омбудсмен Украины покинул Европейский институт омбудсмена из-за передачи детей из ЛНР в РФ

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец покинул Европейский институт омбудсмена (ЕИО) из-за передачи двух детей из Луганской народной республики (ЛНР) их родителям в Россию. Об этом сам Лубинец сообщил в Telegram. Ранее украинские власти без разрешения семей вывезли подростков на территорию Австрии.

По словам украинского правозащитника, срочное письмо о выходе из ЕОИ он уже направил своим экс-коллегам. «Этот шаг стал следствием того, что двух украинских детей, которые находились на территории Республики Австрия, правозащитник ЕИО вывез на территорию РФ», — сообщил Лубинец.

Он также сослался на информацию СМИ, согласно которой передачу подростков осуществил генеральный секретарь и член правления ЕИО доктор Йозеф Зигеле. Лубинец пожаловался, что по его просьбе в институте не провели внутреннего расследования и не наказали австрийского омбудсмена.

11 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец передал письма от российских военнопленных их родственникам.

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