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11:44, 8 февраля 2023Мир

В МИД назвали количество отказавшихся от российского гражданства

РБК: МИД заявил о 4306 случаях отказа от российского гражданства за 2022 год

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За 2022 год от российского гражданства отказалось 4306 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные МИД России.

Отмечается, что этот показатель побил значения предыдущих двух лет — за 2021 и 2020 годы из российского гражданства вышли 4055 и 3877 человек соответственно.

«С учетом того, что в 2020-2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — говорится в сообщении. Отмечается, что это количество относится к тем, кто решил отказаться от гражданства, будучи за рубежом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во Львове призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом.

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Виктория Кондратьева
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