В МИД назвали количество отказавшихся от российского гражданства

РБК: МИД заявил о 4306 случаях отказа от российского гражданства за 2022 год

За 2022 год от российского гражданства отказалось 4306 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные МИД России.

Отмечается, что этот показатель побил значения предыдущих двух лет — за 2021 и 2020 годы из российского гражданства вышли 4055 и 3877 человек соответственно.

«С учетом того, что в 2020-2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — говорится в сообщении. Отмечается, что это количество относится к тем, кто решил отказаться от гражданства, будучи за рубежом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во Львове призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом.