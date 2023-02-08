Мужчина похитил ношеное женское белье и одел в него свою секс-куклу

Daily Star: британец похитил сушившееся нижнее белье из четырех квартир и попался

Житель города Арброт, Великобритания, попался после того, как похитил сушившееся нижнее белье из четырех квартир. Об этом сообщает Daily Star.

Грэхем Оррок неоднократно похищал ношеное детское и женское нижнее белье и одевал в него свою надувную секс-куклу. Мужчина похитил по четырем адресам несколько пар трусов, бюстгальтеров, купальников и другую одежду, принадлежащую детям и взрослым.

В июне 2022 года британца, похищавшего три комплекта черного нижнего белья из квартиры на первом этаже жилого дома, сняла камера видеонаблюдения. Спустя неделю он вернулся к этой квартире, чтобы украсть бикини и трусы для мальчика. Через две недели после этого мужчина похитил два бюстгальтера и детский купальник из другого дома, расположенного недалеко от первой квартиры.

После этого мужчина обратил внимание на веревку для сушки белья в третьей квартире, откуда забрал две пары джинсовых шорт, футболку и два комплекта женского нижнего белья красного и черного цвета. Следующим вечером он залез в сад соседа и забрал трусы для девочки и женскую черно-розовую пижаму.

В конце концов полиции удалось задержать Оррока. В ходе обыска у него дома были найдены десятки похищенных предметов одежды.

После ареста мужчину поместили в реестр сексуальных преступников и отпустили под залог. До суда ему разрешалось выходить из дома только с семи часов утра до семи часов вечера. В сентябре он признался, что нарушил это условие.

Его адвокат Билли Ренни заявил, что единственным совершенным Орроком преступлением была кража. «Потерпевшие не пострадали от сексуального преступления, совершенного обвиняемым. Они пострадали из-за утраты имущества», — подчеркнул он. По его словам, в произошедшем не было ничего извращенного.

Судья Криста Джонсон отметила, что британец похищал только определенные вещи. «Это было не новое нижнее белье. Это белье, принадлежавшее женщинам, а не просто нижнее белье из магазина», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в японском городе Беппу мужчину арестовали по подозрению в краже 730 предметов женского нижнего белья из местных прачечных. Сотрудники полиции пришли к нему домой с проверкой и обнаружили спрятанные бюстгальтеры и женские трусы.