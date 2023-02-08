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17:49, 8 февраля 2023Россия

Два подростка подорвались в ДНР на неизвестном предмете

Два подростка подорвались на неизвестном предмете в Макееевке Донецкой народной республики

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Два подростка подорвались на неизвестном предмете в Макееевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины» (СЦКК).

По данным СЦКК, в Макеевке подорвались подростки 14 и 15 лет.

В свою очередь, портал «Донецкое агентство новостей» уточняет, что пострадавшие получили многочисленные осколочные ранения лица, груди и рук.

Какой именно боеприпас взорвался в Макеевке, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на минах Вооруженных сил Украины также подорвались дети.

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Марк Леонов
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