Российского полицейского нашли мертвым в отделе МВД

В отделе МВД Волгоградской области коллеги нашли мертвым молодого полицейского

В Волгоградской области коллеги обнаружили мертвым молодого полицейского в отделе МВД по Светлоярскому району. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

6 февраля сотрудника без признаков жизни нашли в помещении дежурной части. Коллеги вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть правоохранителя. По предварительным данным, смерть носит некриминальный характер.

Погибший работал в отделе МВД водителем. Начата служебная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

27 января сообщалось, что в городе Севастополе судебный пристав совершил суицид на рабочем месте. Старший лейтенант находился на ночном дежурстве. Он вышел из комнаты на лестницу и покончил с собой. Позже его нашел напарник и вызвал правоохранителей. Рядом с телом россиянина найдено табельное оружие.