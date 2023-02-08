Британский полковник Бреттон-Гордон признал правоту президента РФ Путина о слабости Запада

Бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон признал, что президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении. О согласии с российским лидером в этом вопросе он написал в газете i news.

«Все разговоры в Вестминстере и Уайтхолле последние несколько лет были посвящены сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий», — рассказал он.

Колумнист указал, что Британия имеет блестящую оборонную промышленность, про которую иногда забывает правительство, желающее сэкономить деньги на технике иностранного производства.

«Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы (...), мы должны развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы боеприпасов», — отметил Бреттон-Гордон.

По его мнению, британская военная техника нуждается в обновлении. В связи с этим он предложил модернизировать танк Challenger 2 или заменить его на совершенно новую бронированную машину. Он также призвал власти поработать над укреплением обороноспособности страны и увеличить расходы на нее до трех процентов от ВВП.

Ранее в феврале обозреватель Джаред Петерсон из США рассказал о предупреждении, которое сделал Путин в адрес Запада. Он напомнил, что в 2007 году во время речи президента РФ в Мюнхене российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий.