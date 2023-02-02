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01:48, 2 февраля 2023Интернет и СМИ

В США вспомнили о предупреждении Путина в адрес Запада по вопросу Украины

AT: пренебрежение Запада к Мюнхенской речи Путина стало причиной кризиса на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Обозреватель Джаред Петерсон из США рассказал о предупреждении, которое сделал президент России Владимир Путин в адрес Запада еще в 2007 году. В колонке для издания The American Thinker (АT) он напомнил, что российский лидер выступил с речью по поводу Украины на Мюнхенской конференции по безопасности.

В 2007 году во время речи Владимира Путина в Мюнхене российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий

Джаред ПетерсонОбозреватель The American Thinker

По мнению автора колонки, уже тогда было понятно, что Россия никогда не потерпит соседа, напичканного американским оружием. Однако, несмотря на это, в 2008 году американский президент Джордж Буш-младший пообещал Украине членство в НАТО, подчеркнул обозреватель.

Когда администрация Байдена пришла к власти в 2021 году, она сразу же начала относиться к Украине как к фактическому члену НАТО

Джаред ПетерсонОбозреватель The American Thinker

Помимо этого, Петерсон заявил, что кризис на Украине был спровоцирован вялотекущей войной Запада против России.

Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут большую долю ответственности за создание условий, при которых произошел конфликт на Украине

Джаред ПетерсонОбозреватель The American Thinker
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25 января 2023

Отчаяние Зеленского

Ранее журналисты газеты New York Post (NYP) заявили, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к Западу ускорить поставки вооружения является криком отчаяния.

Мы должны сделать время нашим оружием. Надо ускорить события, ускорить поставку

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Обозреватели написали, что современное вооружение, которое Запад обещает Киеву, прибудет на Украину только через несколько месяцев, в то время как Зеленский нуждался в помощи «уже вчера».

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В свою очередь, обозреватель британского издания The Spectator Джек Уотлинг заявил, что решение о передаче Украине танков не возымеет быстрого эффекта и не поможет стране, поскольку вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобится время на то, чтобы научиться использовать вооружение, которое им планируют поставить страны Запада.

Перспективы Украины

Перспективы Украины после окончания боевых действий оценил обозреватель британского журнала The Spectator Мэттью Пэррис. По мнению автора статьи, Запад нарисовал себе красивую картину украинской политической жизни, однако она имеет мало общего с реальностью.

Пэррис охарактеризовал Украину как «очень бедную страну, далекую от современного демократического западного государства». При этом, по словам обозревателя, президентство Владимира Зеленского вряд ли приведет к истреблению коррупции в политических и предпринимательских кругах.

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Журналист также отметил, что еще до начала спецоперации украинская промышленность была «ржавой и устаревшей». На фоне этого восстановление разрушенной инфраструктуры страны станет «огромной головной болью», считает он.

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Юлия Мискевич
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