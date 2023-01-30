В Великобритании заявили об отсутствии эффекта от передачи танков Украине

Колумнист The Spectator Уотлинг заявил, что Украине не поможет передача танков

Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобится время на то, чтобы научиться использовать вооружение, которое им планируют поставить страны Запада. Именно поэтому решение о передаче Украине танков не возымеет быстрого эффекта и не поможет стране, считает обозреватель британского издания The Spectator Джек Уотлинг.

Автор материала заявил, что у Украины отсутствуют возможности сразу же использовать танки НАТО, так как они значительно отличаются от советского вооружения, которое сейчас применяют ВСУ. Колумнист также обвинил правительство Германии в некомпетентности и обструкционизме, которые привели к «худшему из всех возможных позитивных исходов» для Киева.

«Вместо того чтобы получить большое количество танков одного типа, они получают три разных вида танков НАТО, все в ограниченном количестве, у каждого отдельные, комплексные инструкции по обслуживанию. Это задержит доставку танков на передовую», — написал Уотлинг и отметил, что решение об отправке танков заняло у западных партнеров три месяца.

Учитывая тот факт, что новое вооружение не сразу возымеет эффект для Украины, последующие месяцы конфликта будут тяжелыми для Киева, добавил автор. Запад же, по его мнению, надеется, что Украина сможет использовать это оснащение, чтобы добиться успехов.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что власти страны согласны отправить Киеву танки Leopard 2 и одобрят их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также принял решение передать Украине 31 танк Abrams. Перед этим британское правительство заявило о намерении отправить Киеву 14 танков Challenger 2.