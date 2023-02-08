Очевидица взрыва газа под Тулой рассказала о спасении ребенка из-под завалов

Очевидица взрыва газа под Тулой рассказала о спасении трехлетнего ребенка из-под завалов

Россиянка, которая стала свидетелем взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области, рассказала о спасении трехлетнего ребенка из-под завалов дома. Ее слова приводят «Известия».

Женщина вспомнила, в момент взрыва в пятиэтажке она вернулась из магазина в соседний дом — когда она стала открывать дверь, взрывной волной оказались выбиты стекла. После случившегося россиянка побежала к месту ЧП, к обрушившемуся дому также направились соседи.

«Достали ребенка, я его взяла. Мужчина какую-то куртку снял, я его накрыла, потом получше одела и с ним сидела возле подъезда», — рассказала женщина, отметив, что трехлетний ребенок молчал и не отвечал на ее вопросы о самочувствии.

Взрыв газа в жилом доме города Ефремов под Тулой произошел во вторник, 7 февраля. В результате обрушился подъезд, несколько квартир оказались полностью разрушены. По последним данным, погибли пять человек, пострадали трое, в их числе трехлетний ребенок. Спасатели еще продолжают разбор завалов.

Предварительно, эпицентр взрыва газа находился в квартире на четвертом этаже. Вероятной причиной ЧП названа неисправность газового оборудования. Впоследствии власти сообщили, что выплатят семьям погибших компенсацию в размере одного миллиона рублей, семьям пострадавших — 500 тысяч рублей.