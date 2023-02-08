Фальков высказался о написавшем с помощью нейросети ВКР выпускнике РГГУ

Фальков: написавшего ВКР с помощью нейросети ChatGPT выпускника Жадана наказывать не нужно

Выпускника РГГУ Александра Жадана, написавшего дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT, наказывать не нужно, высказался в беседе с ТАСС министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, университетам и институтам стоит подумать об изменении подхода к проверке знаний у студентов.

1 февраля сообщалось, что студент Российского государственного гуманитарного университета написал выпускную квалификационную работу (ВКР) с помощью нейросети. Проверка на плагиат показала 82 процента оригинальности.

Жадан заявил, что полностью понимает материал и смог бы написать эту работу сам, однако это отняло бы намного больше времени. Выпускник назвал оценку «удовлетворительно» хорошей для этой работы.