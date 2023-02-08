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17:00, 8 февраля 2023Из жизни

Принца Гарри и Меган Маркл вызвали в суд

BBC News: принца Гарри и Меган Маркл допросят по делу о клевете в отношении Саманты Маркл

Фото: Ted Shaffrey / AP

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл вызвали в суд, где они будут допрошены по делу о клевете в отношении сводной сестры Меган, Саманты Маркл. Об этом сообщает BBC News.

По словам Саманты, в интервью с Опрой Уинфри в 2021 году Меган распространяла ложные сведения, заявив, что она единственный ребенок в семье. Страдающая рассеянным склерозом и передвигающаяся на инвалидной коляске Саманта подала иск против сводной сестры, отметив, что интервью посмотрели около 50 миллионов человек в 17 странах. В своем иске она утверждает, что Меган подвергла ее «унижению, позору и ненависти в мировом масштабе».

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В заявлении также говорится, что Меган использовала «мощные ресурсы отдела по связям с общественностью королевской семьи» для распространения «лжи по всему миру» о Саманте и их отце, Томасе Маркле. Супруга принца Гарри обратилась в суд с ходатайством о прекращении дачи показаний по делу, но ее просьба была отклонена.

У Меган и Саманты общий отец, однако разные матери. И Саманта, и ее отец неоднократно продавали желтой прессе истории о детстве Меган.

Ранее бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон извинился перед принцом Гарри и Меган Маркл за опубликованное в своей колонке заявление. Кларксон написал, что Меган Маркл необходимо провести голой по улицам всех британских городков, чтобы люди кричали ей: «Позор!» — и кидались в нее экскрементами. 62-летний журналист также утверждал, что все люди его возраста думают так же. Супруги отказались принять извинения.

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Алиса Удовик
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