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14:58, 8 февраля 2023Бывший СССР

СБУ проверила бывшего главу ведомства

«УП»: СБУ проверила бывшего главу ведомства Баканова и засекретила результаты

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) проверила бывшего главу ведомства Ивана Баканова и засекретила результаты. Об этом сообщила «Украинская правда» («УП»).

«В СБУ "Украинской правде" отметили, что провели проверку в отношении бывшего главы спецслужбы Ивана Баканова, в то же время ее результаты являются информацией с ограниченным доступом», — пишет издание, ссылаясь на комментарий пресс-службы ведомства.

7 февраля Верховная Рада Украины назначила новым главой СБУ Василия Малюка. Баканов был уволен 17 июля 2022 года. Как сообщалось, его уволили согласно статье 47 Дисциплинарного устава вооруженных сил страны. Тогда же от должности отстранили генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств. К тому моменту было открыто 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из них было предъявлено обвинение.

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Кристина Есикова
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