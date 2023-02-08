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14:51, 8 февраля 2023Мир

Шольц анонсировал новые санкции против России в годовщину СВО

Канцлер Германии Шольц анонсировал новые санкции Евросоюза против России в годовщину СВО
СюжетСанкции против России:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabian BImmer / Reuters

Евросоюз введет новые санкции против Москвы в годовщину специальной военной операции (СВО) России на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его цитирует Reuters.

«Мы как Европейский союз снова усилим санкции против России — к годовщине начала войны», — сказал он, выступая в бундестаге. По его словам, эта мера даст ясно понять России, что «ее планы на Украине не имеют успеха».

Ранее Великобритания расширила список санкций против России. МИД Великобритании отмечает, что в обновленный список вошли 15 физических и юридических лиц.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет антироссийских санкций, которые готовит Евросоюз, подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро. По ее словам, десятый пакет санкций, в частности, включает в себя новые ограничения на поставку в Россию технологий, которые Москва может использовать в военных целях.

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Глеб Бажуткин
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