Раскрыты способы вывести секс в душе на новый уровень

Сексопатолог Брито: игрушки для взрослых помогут вывести секс в душе на новый уровень

Секс в душе можно вывести на новый уровень, если использовать водонепроницаемые игрушки для взрослых и следовать простым правилам безопасности. Сексопатолог, клинический психолог Джанет Брито раскрыла их изданию The Sun.

По мнению Брито, в первую очередь нужно купить противоскользящий коврик для ванной. Он поможет снизить риск падений и избавит от беспокойства по поводу возможных травм.

Еще один способ улучшить качество секса в душе, упомянутый Брито, заключается в использовании смазки. Это необходимо, поскольку естественную смазку быстро смывает горячая вода. Специалистка посоветовала отдавать предпочтение вариантам на водной основе или на основе силикона, так как масляные слишком скользкие.

Также сексолог подчеркнула, что интимная близость — это не только акт проникновения, поэтому не стоит забывать о прелюдии. Брито считает, что в качестве элемента любовной игры можно использовать различные гаджеты для взрослых или сильно пенящийся гель для душа.

Она напомнила, что душ — это не место для экспериментов с новыми или трудными позами. Лучше выбирать простые варианты, обеспечивающие максимальную стабильность обоих партнеров и позволяющие заниматься сексом неторопливо и без резких движений.

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