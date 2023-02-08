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05:00, 8 февраля 2023Забота о себе

Раскрыты способы вывести секс в душе на новый уровень

Сексопатолог Брито: игрушки для взрослых помогут вывести секс в душе на новый уровень

Фото: unsplash

Секс в душе можно вывести на новый уровень, если использовать водонепроницаемые игрушки для взрослых и следовать простым правилам безопасности. Сексопатолог, клинический психолог Джанет Брито раскрыла их изданию The Sun.

По мнению Брито, в первую очередь нужно купить противоскользящий коврик для ванной. Он поможет снизить риск падений и избавит от беспокойства по поводу возможных травм.

Еще один способ улучшить качество секса в душе, упомянутый Брито, заключается в использовании смазки. Это необходимо, поскольку естественную смазку быстро смывает горячая вода. Специалистка посоветовала отдавать предпочтение вариантам на водной основе или на основе силикона, так как масляные слишком скользкие.

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Также сексолог подчеркнула, что интимная близость — это не только акт проникновения, поэтому не стоит забывать о прелюдии. Брито считает, что в качестве элемента любовной игры можно использовать различные гаджеты для взрослых или сильно пенящийся гель для душа.

Она напомнила, что душ — это не место для экспериментов с новыми или трудными позами. Лучше выбирать простые варианты, обеспечивающие максимальную стабильность обоих партнеров и позволяющие заниматься сексом неторопливо и без резких движений.

Ранее эксперт по отношениям Сьюзи Годсон назвала способы возбудиться во время трезвого секса. По ее мнению, поможет в этом эротический массаж.

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Наталья Обрядина
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