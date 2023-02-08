Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США

Байден призвал конгрессменов запретить в США продажу штурмового оружия

Президент США Джо Байден призвал американских конгрессменов запретить продажу штурмового оружия в стране. Соответствующее заявление он сделал в ежегодном послании перед членами Палаты представителей и Сената. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

Байден подчеркнул, что такое оружие нужно запретить «раз и навсегда, как это уже делали раньше». Он напомнил, что был в числе тех, кто добивался введения соответствующего запрета, который вступил в силу в 1994 году.

По словам главы Белого дома, за 10 лет действия этого запрета число случаев массовой стрельбы снизилось. «После того как при попустительстве республиканцев истек срок его действия, количество случаев массовой стрельбы возросло в три раза», — указал политик.

Он также призвал довести до конца реформу правоохранительных органов в США.

Ранее Белый дом объяснил отсутствие министра труда США во время речи Байдена вопросом безопасности. Сообщается, что он находится под охраной за пределами Вашингтона. Такая мера предосторожности должна уберечь вертикаль власти в стане в случае «катастрофической атаки» или крупного ЧП.