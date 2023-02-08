Британия и Греция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Великобритания и Греция подписали соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его коллега из Греции Николаос Панайотопулос подписали соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщило британское ведомство.

Отмечается, что соглашение «подчеркивает общую решимость» сторон сотрудничать для устранения угроз безопасности в Евро-Атлантическом регионе. В ведомстве сообщили, что страны планируют рассмотреть новые возможности для усиления эффективности и взаимодействия вооруженных сил двух государств и «улучшения возможностей», которые предоставляются Североатлантическим альянсом, включая силы повышенной готовности.

Также в министерстве добавили, что Британия и Греция намерены продолжить работу над инновационными решениями для удовлетворения будущих потребностей касательно вооружения. Отмечается, что это поможет снизить затраты на приобретение вооружения и обслуживание, а также максимизирует военное взаимодействие.

В январе сообщалось, что Лондон и Токио заключили оборонительный союз, позволяющий Великобритании и Японии размещать силы друг у друга.