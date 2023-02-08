В Госдуме призвали запретить использовать дроны в России на время СВО

Депутат Госдумы Гусев призвал запретить использовать дроны в России на время СВО

В России стоит запретить использование дронов во время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, его цитирует Ura.ru.

«Будет разумно на время специальной операции запретить любое использование дронов, кроме как в военных целях. Это будет правильная идея. Надо это делать. Сейчас запрет существует только на приграничных территориях», — сказал парламентарий.

По его мнению, такая мера поможет сократить число диверсий с использованием беспилотников. В случае запрета аппаратов любой беспилотник, кроме военного, который обнаружат над российской территорией, будет считаться вражеским и окажется сбит.

При запрете дронов можно сделать исключения — в частности, дать возможность пользоваться беспилотниками при наличии специального разрешения сотрудникам СМИ и киноиндустрии для съемки художественных фильмов.

6 февраля в небе над Калугой, которая находится в 170 километров от Москвы, взорвался беспилотный летательный аппарат. Губернатор региона Владислав Шапша уточнил, что гражданские и социальные объекты в городе повреждений не получили, а местные жители не пострадали. Впоследствии выяснилось, что на месте крушения украинского беспилотника в лесу под Калугой нашли авиабомбу ОФАБ-100-120.