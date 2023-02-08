Врач предупредила об опасности походов в туалет «на всякий случай»

Физиотерапевт Эстер Стаббс предупредила о недержании из-за походов в туалет без надобности

Ходить в туалет без надобности вредно для здоровья. Об этом предупредила физиотерапевт Эстер Стаббс в беседе с The Sun.

Стаббс сравнила мочевой пузырь с накопительным баком, который должен опорожняться только в тех случаях, когда он полон. Из-за походов в туалет «на всякий случай» появляется опасность развития недержания мочи. «Вы приучаете свой мочевой пузырь опорожняться, когда он не наполнен», — объясняла врач.

Преодолеть недержание мочи, по мнению Стаббс, можно при помощи упражнений Кегеля. Однако перед этим необходимо пройти осмотр и убедиться, что они не навредят.

Для снижения интенсивности проявлений этой болезни необходимо отказаться от продуктов и напитков, которые вызывают раздражение, посоветовала Стаббс.

Алкоголь, кофеин, цитрусовые, газированные напитки раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря, заставляя вас чувствовать, что вам нужно в туалет Эстер Стаббс физиотерапевт

«Для предотвращения "утечки" можно практиковать несложное упражнение. Напрягите мышцы тазового дна перед тем, как соберетесь чихнуть, кашлянуть или подпрыгнуть. Это закроет сфинктер шейки мочевого пузыря в опасные моменты», — порекомендовала Стаббс.

Ранее психиатр Александр Мещеряков рассказал, что частые позывы в туалет могут возникать из-за страха. По его словам, хроническая тревога и ОКР могут быть причинами частого мочеиспускания.