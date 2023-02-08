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06:09, 8 февраля 2023Мир

Трамп призвал Байдена «остыть»

Бывший президент США Трамп предложил выступающему с посланием Конгрессу Байдену «остыть»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предложил выступающему с посланием Конгрессу действующему американскому лидеру Джо Байдену «остыть». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: "Остынь"», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп обвинил Байдена в том, что тот своей слабостью и некомпетентностью поставил мир на грань третьей мировой войны. «Мы на краю третьей мировой войны — если кто не знает», — сказал политик. Он добавил, что если бы он был президентом, то конфликта между Россией и Украиной не возникло бы.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты при Байдене разрушаются радикальными и коррумпированными политиками. По словам бывшего президента США, мотивы действующего руководства страны неизвестны никому.

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Марина Совина
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