Трамп призвал Байдена «остыть»

Бывший президент США Трамп предложил выступающему с посланием Конгрессу Байдену «остыть»

Бывший президент США Дональд Трамп предложил выступающему с посланием Конгрессу действующему американскому лидеру Джо Байдену «остыть». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: "Остынь"», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп обвинил Байдена в том, что тот своей слабостью и некомпетентностью поставил мир на грань третьей мировой войны. «Мы на краю третьей мировой войны — если кто не знает», — сказал политик. Он добавил, что если бы он был президентом, то конфликта между Россией и Украиной не возникло бы.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты при Байдене разрушаются радикальными и коррумпированными политиками. По словам бывшего президента США, мотивы действующего руководства страны неизвестны никому.

