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15:53, 8 февраля 2023Моя страна

В Тюмени пройдет фестиваль по экстремальным видам спорта

В Тюмени с 18 по 25 февраля будет проходить зимний фестиваль «Битва на Туре»

Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

В Тюмени с 18 по 25 февраля пройдет зимний фестиваль по экстремальным видам спорта «Битва на Туре». В соревнованиях примут участие сильнейшие российские райдеры, члены сборных России и регионов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского департамента по спорту и молодежной политике.

Уточняется, что специально для мероприятия будет возведена искусственная горнолыжная трасса на набережной реки Туры в центре Тюмени. Так, 18 февраля у моста Влюбленных запланировано проведение третьего этапа Кубка России по лыжному фристайлу в дисциплине биг-эйр. Также в этот день на катке на набережной будет проводиться открытый турнир по хоккею в валенках с мячом «Огненная шайба».

«24 февраля пройдет Кубок России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, а 25 февраля — соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр и соревнования по лыжным гонкам в дисциплине спринт», — сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана с 9 по 11 февраля 2023 года пройдет большой зимний рок-фестиваль. Все конкурсанты получат призы и подарки. В частности, в первую очередь их пригласят выступить на летнем фестивале «Волга-Волга» и «Сандлер фесте».

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Валентина Процкова
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