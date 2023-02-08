В Турции зарегистрировали еще одно землетрясение

В центральной части Турции 8 февраля зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 4,9

Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 произошло в центральной части Турции, свидетельствуют данные сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Новое землетрясение зафиксировано в 85 километрах от турецкого города Кахраманмараш, оно произошло в 10:48 по местному времени.

Утром 8 февраля сейсмологи также зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в этом же районе.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания фиксировались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.