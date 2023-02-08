На российском вокзале женщина угрожала убить себя и дочь в комнате охраны

На вокзале в Уфе женщина угрожала убить себя и дочь после просьбы покинуть комнату охраны

На Южном автовокзале в Уфе женщина угрожала убить себя и пятилетнюю дочь после просьбы покинуть комнату охраны. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

По данным канала, она прибыла вместе с ребенком в столицу Башкирии поздно ночью. Девочка устала в дороге и хотела спать. Ее мать решила организовать ночлег прямо в служебном помещении для охраны российского вокзала.

Вскоре женщину вместе с дочерью попросили уйти. В ответ на просьбу та закричала, поднесла нож к запястью и объявила, что покончит с собой и зарежет девочку. Сотрудники полиции около двух часов вели с женщиной переговоры. Позже у нее отобрали острый предмет и доставили в отдел. Девочку передали бабушке.

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