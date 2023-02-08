Туристка проучила невоспитанную попутчицу в самолете и снискала уважение в сети

Daily Star: негигиеничная выходка авиапассажирки вызвала у попутчицы желание отомстить

Пассажирка самолета поделилась в TikTok видео, как проучила невоспитанную босоногую попутчицу. На ролик, вызвавший бурную реакцию общественности и снискавший уважение среди пользователей сети, обратили внимание в Daily Star.

На размещенных кадрах видно, как неизвестная туристка, сидящая позади автора видео, положила босые ноги на подлокотник ее кресла. Негигиеничная выходка авиапассажирки вызвала у попутчицы желание отомстить: девушка достала из своего напитка кубик льда и положила его на подлокотник рядом с босыми ногами соседки.

«Ноги этой дамы лежали на моем подлокотнике, время от времени тыкая меня, поэтому я преподнесла ей небольшой подарок со льдом. Это сработало», — подписала пользовательница с ником @thewandertog пост, набравший более 79 тысяч лайков.

Попавшие на камеру действия попутчицы вызвали отвращение у юзеров, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. «Как же это отвратительно», «Как много вокруг невоспитанных людей», «У людей попросту отсутствует какие-либо представления об этикете», «Я бы "случайно" пролила на ее ноги воду», — отметили они.

Ранее бортпроводник Томми Чимато посоветовал путешественникам никогда не надевать шорты во время полета, поскольку на борту самолета много микробов. По его словам, грязный борт самолета может быть опасен для пассажиров. Он рекомендовал вместо шортов надевать джинсы, чтобы максимально закрыть кожу от соприкосновений с креслом.