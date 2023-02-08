Губернатор раскрыл состояние ребенка после нападения сверстницы с ножом в Химках

Раненная после нападения сверстницы с ножом в Химках пятиклассница пришла в себя

Пятиклассница, которую ранила сверстница в туалете в школе Химок, пришла в себя. Подробности о ее состоянии раскрыл губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

«11-летняя Соня, пострадавшая вчера в одной из химкинских школ, уже пришла в себя. Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится», — написал губернатор.

Он добавил, что сейчас пострадавший ребенок дышит сам без аппарата искусственной вентиляции легких, его родители находятся рядом. Воробьев поблагодарил врачей из Химок и Люберец за четкую работу.

ЧП в школе Подмосковья произошло 7 февраля. В Химках ученица пятого класса ранила ножом сверстницу в туалете. Школьница нанесла девочке серию ударов кухонным ножом в голову и грудь, а после вернулась в школьный кабинет, залитая кровью, и произнесла фразу: «Я ее убила». Нож нападавшая принесла из дома.

Впоследствии в Минздраве сообщали, что состояние ребенка после случившегося остается крайне тяжелым. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы, классного руководителя девочек временно отстранили от работы.