Дженнифер Лопес отреагировала на слухи о разладе в отношениях с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес посвятила пост Бену Аффлек в ответ на слухи об их конфликте

Исполнительница Дженнифер Лопес отреагировала на обсуждения о разладе в отношениях с актером Беном Аффлеком. В ответ на слухи о конфликте она выложила пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Она посвятила публикацию своему мужу и написала под совместной фотографией с премии «Грэмми»: «Всегда лучшее время с моей любовью, моим мужем».

Ранее Аффлека высмеяли за выражение лица, которое у него было во время музыкальной премии «Грэмми». Актер сопровождал Лопес на крупнейшей музыкальной вечеринке. При этом, по словам некоторых зрителей, выражение его лица говорило о том, что он предпочел бы быть где угодно, но только не на этом мероприятии.

«Каким бы плохим ни был ваш день, я обещаю, что вы сейчас не так несчастны, как Бен Аффлек на "Грэмми"», — написал в Twitter один пользователь. «Бен Аффлек на "Грэмми" — отрезвляющее напоминание о том, что независимо от того, насколько вы богаты и знамениты, ваша дама все равно будет тащить вас туда, куда вы не хотите идти», — написал другой юзер соцсети. Многие отметили, что общение Лопес с Аффлек выглядело холодным.