Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
00:41, 8 февраля 2023Среда обитания

Аномально холодную погоду спрогнозировали в ряде российских регионов

Вильфанд: на юге России и в Сибири ожидаются заморозки на 7-11 градусов ниже нормы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Аномальные заморозки ожидаются в ряде регионов на юге и в центральной части России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха опустится на 7-11 градусов ниже нормы. Об этом он рассказал ТАСС.

Так, отметил специалист, в Астраханской, Ростовской, Калмыкии, республиках Северного Кавказа, Хабаровском и Ставропольском краях морозы в ближайшие дни будут достигать 16-20 градусов.

Похолодание ожидается также в некоторых регионах Сибири и Хабаровском крае. В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях столбики термометров опустятся до минус 30-32 градусов, в Хабаровском крае прогнозируют до 43-46 градусов мороза.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил россиян о возвращении арктического воздуха в Европейскую часть страны. По прогнозам специалиста, весь февраль на Европейской территории России простоят крепкие морозы до минус 22 градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФРГ одобрила поставку 178 танков Украине
Число погибших в результате землетрясения в Сирии возросло
Названа дата посещения Эрдоганом зоны землетрясения в Турции
В правительстве прокомментировали статью о давлении на ЦБ по ключевой ставке
Пригожин допустил уход ЧВК «Вагнер» в Африку
Microsoft представила версию поисковика на основе искусственного интеллекта
Сестра Кейт Мосс вновь показала тело в купальнике
Аномально холодную погоду спрогнозировали в ряде российских регионов
В США рассказали о старых танках для Украины
Госдума и Совфед обратятся к парламентам мира о работе биолабораторий США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.