Аномально холодную погоду спрогнозировали в ряде российских регионов

Вильфанд: на юге России и в Сибири ожидаются заморозки на 7-11 градусов ниже нормы

Аномальные заморозки ожидаются в ряде регионов на юге и в центральной части России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха опустится на 7-11 градусов ниже нормы. Об этом он рассказал ТАСС.

Так, отметил специалист, в Астраханской, Ростовской, Калмыкии, республиках Северного Кавказа, Хабаровском и Ставропольском краях морозы в ближайшие дни будут достигать 16-20 градусов.

Похолодание ожидается также в некоторых регионах Сибири и Хабаровском крае. В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях столбики термометров опустятся до минус 30-32 градусов, в Хабаровском крае прогнозируют до 43-46 градусов мороза.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил россиян о возвращении арктического воздуха в Европейскую часть страны. По прогнозам специалиста, весь февраль на Европейской территории России простоят крепкие морозы до минус 22 градусов.