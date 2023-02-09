Развеяны популярные мифы о раке

Гинеколог Марина Мухаметшина: смартфоны не приводят к развитию рака

Утверждение, что использование смартфонов, компьютеров и других гаджетов приводит к раку — не более чем миф. Его в беседе с «Известиями» развеяла акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Марина Мухаметшина.

Мухаметшина объяснила, что теория о взаимосвязи техники и развития онкологических заболеваний была выдвинута в 1960-е. За прошедшие годы гаджеты сильно изменились, было проведено немало исследований, доказавших, что глубина и мощность их излучения никак не способствует развитию опухолей.

Помимо этого, врач предупредила, что никакой отдельный продукт напрямую не помогает в профилактике рака. Риски развития злокачественных опухолей снижаются только у людей, которые в целом стараются придерживаться здорового образа жизни и правильно питаться. Также Мухаметшина назвала популярным мифом утверждение, что рак передается по наследству. Генетика — это фактор риска, а не окончательный приговор, уверила она.

Во врачебной практике мы прослеживаем из поколения в поколение идентичные онкологические заболевания. Чтобы понять, есть ли риски, можно сделать генетический анализ. Вспомним актрису Анджелину Джоли, которая удалила себе обе молочные железы, здоровые, просто потому что она изучила свою генетику Марина Мухаметшина Акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

В заключение врач опровергла утверждение, что люди стали чаще болеть онкологическими заболеваниями. По ее словам, болели раком и раньше, просто диагностика была хуже развита и выявлять рак на ранней стадии еще не умели.

Ранее фитнес-тренер из Новой Зеландии Джо Меррилл лишился трети полового члена из-за того, что ему не сразу диагностировали агрессивную форму рака. Врач осмотрела Меррилла и приняла новообразование за один из симптомов молочницы или инфекции, передающейся половым путем.