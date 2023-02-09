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19:32, 9 февраля 2023Силовые структуры

Заказавший убийство русской жены египтянин попал на видео

Проживающий в Омске уроженец Египта заказал убийство русской жены за тысячу евро
Начало событий в новости Развод с женой закончился для россиянина поиском киллера и судом

Арестованный за заказ убийства русской жены 41-летний уроженец Египта, проживающий в Омске, Мохамед Эльсайед Або Элелаа на допросе заявил о существовавших в семье конфликтах. Кадры с ним публикует Telegram-канал SHOT.

На видео попал момент, когда сотрудники спецназа задерживали подозреваемого. В ролике мужчина говорит, что прожил в браке с супругой десять лет и что между ними случались конфликты.

Ранее 9 февраля Следственный комитет России (СКР) сообщил об аресте жителя Омска по делу о покушении на убийство по найму. По данным следствия, мужчина не хотел делить с женой имущество и дочь после развода. Он обратился с просьбой найти киллера к знакомому уголовнику, однако тот сдал его правоохранителям. В итоге под видом исполнителя убийства выступил сотрудник уголовного розыска, который получил от заказчика аванс в одну тысячу евро и сведения о жертве.

Любовь Ширижик
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