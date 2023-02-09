Развод с женой закончился для россиянина поиском киллера и судом

В Омской области россиянина арестовали за попытку организовать заказное убийство жены

В Омской области 41-летнего россиянина арестовали по уголовному делу о покушение на убийство по найму. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина не хотел делить с супругой имущество в рамках бракоразводного процесса и определять место проживания дочери, а потому он обратился к знакомому уголовнику с просьбой найти киллера. Убедившись в серьезности намерений заказчика, тот обратился к силовикам. В итоге под видом исполнителя убийства выступил сотрудник уголовного розыска, который получил от заказчика аванс в одну тысячу евро и сведения о жертве.

На состоявшейся позже встрече исполнитель показал заказчику постановочные фотографии, подтверждающие убийство женщины. В момент передачи оставшихся трех тысяч евро мужчину задержали. На допросе он отрицал свою причастность к преступлению, пояснив, что денежные средства никому не передавал, о совершении убийства никого не просил.

7 февраля сообщалось, что СКР закончил расследование дела ректора КФУ Ильшата Гафурова о заказном убийстве депутата.