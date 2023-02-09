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02:25, 9 февраля 2023Мир

Сейсмолог из Нидерландов заявил об изменении ближневосточного региона

Сейсмолог Хугербитс из Нидерландов заявил об изменении ближневосточного региона

Фото: Anne Pollmann / Globallookpress.com

Из-за мощного землетрясения ближневосточный регион начал меняться, рассказал в Twitter сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс.

По его словам, происшествия в Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону. «В результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется», — заявил предсказавший землетрясение в Турции ученый.

Хугербитс 3 февраля сообщил, что в южной части Турции «рано или поздно» произойдет землетрясение магнитудой 7,5.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже достигло 10 тысяч человек.

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Марина Совина
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