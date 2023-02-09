«Русская весна» сообщила о гибели комбата Иностранного легиона ВСУ Фролова под Сватово

Командира батальона 2-го Иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Фролова ликвидировали российские подразделения под Сватово. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Вражеская ДРГ выискивала что-то вблизи наших позиций, была засечена и встречена стрелковым и артиллерийским огнем. Противник отступил, оставив одного двухсотого с перебитой бедренной артерией», — говорится в публикации.

Далее уточняется, что раненым оказался подполковник Фролов Владимир Викторович, командир отдельного батальона войсковой части А-4002, 2-ого Иностранного легиона обороны Украины. Сам погибший украинский солдат родился в Днепропетровской области, служил в воздушно-десантных войсках и спецназе.

Накануне врио главы республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в последнее время наносят точечные удары по больницам в Луганской народной республике (ЛНР). Он также добавил, что получив от Запада более совершенное оружие, украинская армия начала обстреливать многолюдные места.