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03:39, 9 февраля 2023Бывший СССР

Пасечник рассказал о новых целях украинских военных в ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник: украинские военные сконцентрировались на ударах по больницам

Фото: Agustin Montanez / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины в последнее время наносят точечные удары по больницам в Луганской народной республике (ЛНР), заявил врио главы республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, украинские войска сконцентрировались на ударах по больницам. «Там лежат и наши раненые ребята, и гражданское мирное население, и врачи там гражданские», — рассказал о новых целях ВСУ Пасечник. Он добавил, что раньше Украина наносила хаотичные удары, а сейчас цели стали конкретными.

Врио главы ЛНР добавил, что получив от Запада более совершенное оружие, украинская армия начала обстреливать многолюдные места.

Ранее ВСУ нанесли намеренный удар по зданию больницы в Новоайдаре из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

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Марина Совина
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