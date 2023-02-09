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10:51, 9 февраля 2023Мир

В России рассказали об источниках поставок оружия Украине

Посол Келин: Россия знает, где Великобритания скупает боеприпасы для поставок Украине

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Москва знает об источниках британских поставок оружия Украине, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Его слова приводит РИА Новости.

«Лондон занимает второе место по НАТО по части поставок оружия и оказания военной помощи (не гуманитарной) Украине, поставляет много техники и боеприпасов. Причем Великобритания скупает эти боеприпасы в третьих странах, и мы знаем, в каких странах она их скупает, и потом поставляет на Украину», — сказал он.

Ранее сообщалось о визите президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, где он подписал декларацию о единстве стран с британским премьер-министром Риши Сунаком. В документе закреплено, что Лондон продолжит поставлять помощь Киеву «на земле, в воздухе и на море».

Помимо этого, король Великобритании Карл III провел аудиенцию с украинским лидером.

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Виктория Кондратьева
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