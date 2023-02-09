Белоруссия примет на вооружение модернизированный Т-72

Белорусская армия примет на вооружение модернизированный танк Т-72БМ2 в 2023 году

Белоруссия планирует принять на вооружение армии модернизированный танк Т-72БМ2 в 2023 году. Об этом сообщил первый замначальника вооружения Вооруженных сил страны Андрей Федин в интервью телекомпании «ВоенТВ», передает РИА Новости.

«В этом году завершаются государственные испытания и будет принят на вооружение модернизированный на отечественных предприятиях танк Т-72БМ2», — сказал он.

Модернизированная версия танка Т-72Б получила вспомогательную силовую установку, многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» и новую динамическую защиту.

В октябре Telegram-канал bmpd обратил внимание на модернизированный белорусский Т-72, который получил специальную «печку», призванную обеспечить защиту машины от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin.

В июле Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил о начале испытаний модернизированного Т-72Б, в ходе которых экипажи оценивали технические и эксплуатационные показатели танка. Работу по модернизации выполняет предприятие «140-й ремонтный завод».