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13:01, 9 февраля 2023Наука и техника

Белоруссия примет на вооружение модернизированный Т-72

Белорусская армия примет на вооружение модернизированный танк Т-72БМ2 в 2023 году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Белоруссия планирует принять на вооружение армии модернизированный танк Т-72БМ2 в 2023 году. Об этом сообщил первый замначальника вооружения Вооруженных сил страны Андрей Федин в интервью телекомпании «ВоенТВ», передает РИА Новости.

«В этом году завершаются государственные испытания и будет принят на вооружение модернизированный на отечественных предприятиях танк Т-72БМ2», — сказал он.

Модернизированная версия танка Т-72Б получила вспомогательную силовую установку, многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» и новую динамическую защиту.

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В октябре Telegram-канал bmpd обратил внимание на модернизированный белорусский Т-72, который получил специальную «печку», призванную обеспечить защиту машины от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin.

В июле Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил о начале испытаний модернизированного Т-72Б, в ходе которых экипажи оценивали технические и эксплуатационные показатели танка. Работу по модернизации выполняет предприятие «140-й ремонтный завод».

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Даниил Иринин
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