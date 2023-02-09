Учительница призналась в сексе с 16-летним школьником

The Journal-News: учительница призналась, что занималась сексом с несовершеннолетним

Бывшая учительница-практикантка из американского города Луисвилл, штат Огайо, которую подозревали в совершении ряда сексуальных преступлений, признала свою вину. Об этом сообщает The Journal-News.

По версии следствия, 24-летняя Ана Ли Д’Этторе вступила в сексуальные отношения с несовершеннолетним школьником, где ранее проходила практику в качестве ассистента учителя. Кроме того, ей были предъявлены обвинения в 11 случаях распространения «вредной для несовершеннолетних информации».

Преступления были совершены между 21 мая и 30 августа 2022 года. Пострадавшим считается 16-летний подросток, с которым Д’Этторе занималась сексом в машине. Кроме того, учительница присылала ему фотографии, на которых была снята без одежды.

Девушке грозит тюремное заключение на срок до 24 месяцев. Кроме того, она может быть включена в реестр сексуальных преступников. В этом случае ей придется в течение следующих 25 лет каждые 180 дней уведомлять власти о своем месте жительства.

Ранее сообщалось, что в США учительница английского языка оказалась в тюрьме после того, как ее обвинили в изнасиловании ученика. По некоторым данным, ранее женщина выдвигалась на получение звания «Учитель года».