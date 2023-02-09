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12:49, 9 февраля 2023Спорт

Тренер рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян»

Тренер Моисеев: для получения ягодиц «как у Ким Кардашьян» потребуется до восьми месяцев
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Тренер Алексей Моисеев рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Ким Кардашьян». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист объяснил, что для получения желаемой формы ягодиц потребуется от трех до восьми месяцев. Он подчеркнул, что при этом необходимо включить в тренировку базовые упражнения на мышцы рук, плеч, груди и кора.

«Если работаете на конкретную цель, то привлекайте профессионалов, и желательно не онлайн, а вживую. Поскольку только находящийся рядом тренер сможет правильно оценить ошибки в технике и своевременно их исправить», — добавил Моисеев.

Ранее фитнес-тренер Викки Хилл дала рекомендации по прокачке ягодиц. Она посоветовала не пропускать занятия и постепенно увеличивать количество повторений упражнений и вес отягощений. При этом специалист отметила, что необязательно тренироваться каждый день.

Дарья Коршунова
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