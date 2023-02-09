Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:35, 9 февраля 2023Россия

Пригожин насчитал 10 миллионов желающих воевать в «Вагнере» американцев

Пригожин заявил, что в ЧВК «Вагнер» пришло более 10 миллионов заявок от граждан США

Фото: РИА Новости

Вербовка российских заключенных в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» якобы была приостановлена из-за 10 миллионов заявок на вступление от граждан США. Об этом сообщается в Telegram-канале основателя «Вагнера» Евгения Пригожина.

«К нам пришло более 10 миллионов заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК "Вагнер", чтобы бороться против НАТО», — насчитал Пригожин.

ЧВК якобы уже рассматривает миллион поступивших от американцев заявок, уточнил основатель «Вагнера».

Пригожин допустил, что в ряды ЧВК могут быть привлечены заключенные американских тюрем. Для этого, по его словам, необходимо «соответствующее обращение из Госдепа США».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Еврокомиссия анонсировала экспортные санкции против России на миллиарды евро
Стилистка раскрыла негативное влияние одежды черного цвета на внешность женщин
Ведущая «Дома-2» назвала причину ухода коллеги из шоу
Тренер Костомарова прокомментировала еще одну грозящую фигуристу ампутацию
Актриса из «Друзей» пожаловалась на сильный набор веса из-за тяжелой болезни
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку машины
Поездка на блошиный рынок принесла пенсионеру богатство
Известная московская телеведущая попала в «плен» к пингвинам в Антарктиде
Пригожин насчитал 10 миллионов желающих воевать в «Вагнере» американцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.