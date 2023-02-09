Пригожин насчитал 10 миллионов желающих воевать в «Вагнере» американцев

Пригожин заявил, что в ЧВК «Вагнер» пришло более 10 миллионов заявок от граждан США

Вербовка российских заключенных в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» якобы была приостановлена из-за 10 миллионов заявок на вступление от граждан США. Об этом сообщается в Telegram-канале основателя «Вагнера» Евгения Пригожина.

«К нам пришло более 10 миллионов заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК "Вагнер", чтобы бороться против НАТО», — насчитал Пригожин.

ЧВК якобы уже рассматривает миллион поступивших от американцев заявок, уточнил основатель «Вагнера».

Пригожин допустил, что в ряды ЧВК могут быть привлечены заключенные американских тюрем. Для этого, по его словам, необходимо «соответствующее обращение из Госдепа США».