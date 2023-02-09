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16:13, 9 февраля 2023Россия

Российский школьник решил посидеть с телефоном в ванне и погиб

В Иркутской области 13-летний школьник решил посидеть в ванне с телефоном и погиб

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области 13-летний школьник погиб, принимая ванну. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным правоохранителей, это произошло 8 февраля в доме на улице Менделеева. Мальчик решил посидеть в ванне с телефоном, который в тот момент заряжался. Школьник погиб от удара током.

В Telegram-канале Babr Mash говорится, что погибший школьник смотрел ролики из TikTok. Медики приехали, когда ребенок был уже мертв.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Москве 81-летняя пенсионерка получила серьезные ожоги из-за свечки в ванной и умерла в больнице. Пожилая женщина находилась в ванной комнате, когда огонь со свечки перекинулся на одежду и пластиковую обшивку.

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Анастасия Шейкина
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