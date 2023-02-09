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09:06, 9 февраля 2023Ценности

Мужчина установил дорогие виниры в Турции и визуально помолодел на 15 лет

Блогер Скотт Эванс установил виниры за 291 тысячу рублей и визуально помолодел на 15 лет

Фото: @scottevans66 / TikTok

Блогер Скотт Эванс установил дорогостоящие виниры в Турции и визуально помолодел на 15 лет. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте.

Сначала инфлюэнсер с никнеймом scottevans66 продемонстрировал свое лицо до процедуры. Так, на размещенных кадрах видно, что натуральные зубы мужчины выросли криво и имеют желто-коричневый оттенок.

Затем герой публикации показал результат работы стоматолога. В опубликованном ролике блогер предстал перед зрителями с ровными керамическими накладками естественного белого цвета. «Лучшее решение, которое я когда-либо принимал», — признался Скотт, добавив, что заплатил за услугу 3,3 тысячи фунтов стерлингов (291 тысячу рублей).

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Видео стало вирусным и набрало 1,2 миллиона просмотров. Подписчики оценили поступок блогера, о чем написали в комментариях под постом. «Ты первый человек, кому, на мой взгляд, идут виниры!», «Я против того, чтобы люди спиливали натуральные зубы, но в твоем случае это удачное решение. Выглядит классно», «Ты выглядишь на 15 лет моложе!» — восхитились они.

В декабре 2022 года мать двоих детей Натали (фамилия неизвестна) из США установила виниры за 12 тысяч фунтов стерлингов (834 тысячи рублей) в Турции и осталась с испорченными зубами. На размещенных кадрах было видно, что часть передних зубов американки приобрела неестественный желтый оттенок, сильно отличающийся от остального ряда. При этом, как утверждает Натали, на звонки и жалобы клиника в Анталье не отвечала в течение нескольких дней.

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Екатерина Ештокина
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