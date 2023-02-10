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07:02, 10 февраля 2023Бывший СССР

В Николаеве польских наемников обвинили в изнасиловании девочки

В Николаеве польских наемников обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник, называющий себя представителем местного подполья.

Он пояснил, что инцидент произошел на прошлой неделе. Полиция отказалась расследовать это преступление. Сейчас преступники находятся в Очакове и в Рыбаковке.

В декабре собеседник агентства рассказывал, что правоохранительные органы также не стали возбуждать уголовное дело после изнасилования наемниками двух двух девушек в Николаеве. По его словам, местной полиции поступило указание из Киева не обращать внимания на противоправные действия союзников, воюющих за Зеленского.

7 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказад, что украинские военнослужащие в Угледаре расстреляли группу польских наемников. по его словам, По словам Гагина, в последние недели участились конфронтации между украинскими и польскими подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это указывают данные разведки, в том числе радиоперехватов, а также показания военнопленных.

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Марина Совина
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