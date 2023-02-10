Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:30, 10 февраля 2023Ценности

59-летняя актриса прошлась по улицам в нижнем белье

Актриса Лиза Ринна прошлась по улицам Лос-Анджелеса в нижнем белье Alexander Wang

Фото: Globallookpress.com

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде розового цвета и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует портал Page Six.

59-летняя звезда «Мелроуз Плейс» посетила баскетбольную игру команды Lakers против Oklahoma City Thunder, которая состоялась на стадионе Crypto Arena. Знаменитость появилась на публике в блестящем оверсайз-бомбере, надетом поверх нижнего белья Alexander Wang. В частности, Ринна выбрала топ и трусы-боксеры общей стоимостью 60 долларов (4377 рублей).

Свой образ модель дополнила атласными босоножками в тон комплекта за 595 долларов, а в руках она держала маленькую сумку цвета фуксия. Из аксессуаров на ней — небольшие серьги и несколько колец. На размещенных кадрах также видно, что манекенщице нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в феврале Лиза Ринна также вышла в откровенном наряде на подиум на Неделе моды. Ведущую запечатлели на дефиле датского бренда Rotate в меховом пальто с анималистичным принтом, надетом поверх боди черного цвета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
После взрыва на «Северном потоке» заметили самолет-разведчик США
Россиянка посетила Таиланд и возмутилась постоянно требующими праздник китайцами
Тренер рассказал об опасностях занятий спортом с похмелья
59-летняя актриса прошлась по улицам в нижнем белье
Под Москвой на балконе пятиэтажки произошел взрыв
Япония передала Украине телевещательное оборудование
В США рассказали про измененный Путиным мир
Перечислены самые нелюбимые этапы секса
В Николаеве польских наемников обвинили в изнасиловании девочки
Онколог оценил вероятность развития рака из-за COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.