Белый дом отказался анонсировать возможную поездку Байдена на Украину

Белый дом: США пока нечего анонсировать о возможной поездке Байдена на Украину

Координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби отказался анонсировать возможную поездку президента США Джо Байдена на Украину. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Кирби отметил, что ему «нечего объявить о дополнительных пунктах поездки» американского лидера в Польшу.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала визит Байдена в Польшу с 20 по 22 февраля. Как заявила представитель администрации, в ходе поездки президент США обсудит с руководством Польши двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания.

До этого Кирби сообщил, что Байден посетит Украину, когда будет подходящий момент, но сейчас не время для официальных визитов.